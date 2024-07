Plus Krakau Starker Auftritt: Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach räumt in Krakau ab Von Olaf Paare Die polnische Metropole Krakau wird im August Austragungsort der U23-Europameisterschaft der Slalomkanuten sein. Um optimal auf die Strecke und den Wettkampf vorbereitet zu sein, reiste Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach zum ECA-Cup nach Krakau und räumte ab. Lesezeit: 1 Minute

In der offenen Frauenklasse war ein starkes Feld zusammengekommen. Starterinnen aus der Slowakei, aus Italien, Brasilien, Tschechien, der Ukraine, Slowenien, Japan, Polen, Großbritannien und Kroatien stellten sich der Konkurrenz. Paulina Pirro ging sowohl im Canadier-Einer als auch im Kajak-Einer an den Start und präsentierte sich auf höchstem Niveau. Am ersten ...