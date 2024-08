Plus Bonn/Siegen

Starke Florettfechter des TV Jahn: Siegener Nachwuchs landet bei NRW-Jugend-Cup doppelt auf dem Podest

i Glückliche Medaillengewinner des TV Jahn Siegen: Die Vizemeister U 13 (von links) Theo Herzen, Deniz Devin Hoffmann, Jona Seyoum , Jonathan Betz. Foto: Franz Matzner

„Wir sind NRW-Vizemeister 2024 und feiern aktuell den besten Saisonwechsel in unserer Geschichte“, freute sich TV-Jahn-Siegen-Trainer Frank Matzner über das glanzvolle Ergebnis seiner Schützlinge in der olympischen Disziplin „Florett“ beim NRW-Jugend-Cup 2024 in Bonn.