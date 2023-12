Die Hunsrück Jugendopen, die bereits zum fünften Mal vom Schachclub Kastellaun ausgetragen wurde, hatte dieses Mal einen zusätzlichen Höhepunkt zu bieten: eine offene Schnellschachopen für alle Vereins- und Hobbyspieler am ersten Tag des Wochenendes. Mehr als 50 Spieler fanden sich in der Aula der IGS Kastellaun ein, um in insgesamt neun Runden den Sieger auszuspielen.