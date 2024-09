Plus Neuwied

Sportler des GTRV Neuwied: Linus David rudert mit viel Ehrgeiz in die Weltspitze

Von Christoph Hansen

i Bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Essen im Juni wurde Linus David (vorne im Boot) vom GTRV Neuwied, hier im Leichtgewichts-Doppelzweier mit seinem Partner Oskar Kroglowski (Erster Kieler RC), zweifacher deutscher Meister der Altersklasse U 23. Auch im Leichtgewichts-Doppelvierer fuhr der 19-jährige Neuwieder gemeinsam mit Simon Haible (RG Treis-Karden), Emil Hennies (RK am Wannsee Berlin) und Kroglowski auf dem Baldeneysee als Erster über die Ziellinie. Foto: Detlev Seib

„Mein Vater hat mich in der Schule zu einer AG mitgenommen. Damals war ich neun oder zehn Jahre alt. Ich habe das Rudern ausprobiert und fand es gut. So bin ich zu meinem Sport gekommen“, erzählt Linus David. Linus' Papa, das ist Marco David, der am Neuwieder Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) Biologie und Sport unterrichtet.