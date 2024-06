Plus Rheinland-Pfalz

Sporthochburg Rheinland-Pfalz: Diese Vereine in unserer Region zählen zu den besten Klubs in Deutschland

i Feng Yi-Hsin vom TTC Grenzau. Foto: Wolfgang Heil

Von Fußball und Basketball über Tischtennis und Badminton bis hin zu Snooker oder Schach: Knapp 6000 Sportvereine gibt es in Rheinland-Pfalz, die zusammen Hunderte verschiedene Sportarten anbieten. Dabei wird nicht nur Breitensport geboten, sondern auch echter Spitzensport. Denn so mancher Klub aus unserer Region zählt in seiner Sportart zu den Besten in ganz Deutschland. Ein Überblick.