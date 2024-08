Plus Horressen Showprogramm und Pferdesport der Spitzenklasse: Traditionelles Turnier des RV Montabaur-Horressen steht bevor Von René Weiss i Mit Jörg Oppermann ist auf der Anlage des Reitvereins Montabaur-Horressen am Wochenende auf den vorderen Plätzen zu rechnen. Foto: Andreas Hergenhahn „Unsere Anlage ist aufs Allerfeinste herausgeputzt“, kündigt Turnierleiter Jochen Keil an. „Es ist gutes Wetter vorausgesagt, unser Teilnehmerfelder sind genauso stark besetzt wie in den Zeiten vor Corona und richtig starke Reiter mit tollen Pferden haben gemeldet“, macht Keil Appetit auf die viertägige Traditionsveranstaltung des RV Montabaur-Horressen. Lesezeit: 2 Minuten

Randsportarten profitieren während und kurz nach den olympischen Spielen von einer für sie ungewohnt breiten Plattform, die sie in der öffentlichen Wahrnehmung erhalten. Davon könnte auch der Reitsport profitieren, der in Paris unter anderem mit den Goldmedaillen in der Vielseitigkeit, Dressur und im Springen für Erfolgsschlagzeilen sorgte. Reitsport der Spitzenklasse ...