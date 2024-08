Plus Paris

Schwerer Sturz bei den Olympischen Spielen: Fabian Vogel mit Schmerzen auf Rang elf

i Pechvogel: Die Schmerzen nach seinem Sturz im olympischen Trampolin-Wettkampf sind Fabian Vogel (rechts) deutlich anzusehen. Auch die Verletzung am Schienbein ist gut zu erkennen. Foto: dpa/Marijan Murat

Einen Traum, den von der Teilnahme an den Olympischen Spielen, hat sich Fabian Vogel erfüllt. Der zweite, den Sprung ins Finale der besten acht zu schaffen, platzte dagegen am Freitagabend. Der Trampolinturner des MTV Bad Kreuznach schied in Paris im Vorkampf als Elfter aus.