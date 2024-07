Plus Boden Schwerathletikverband Rheinland: Carsten Weber ist nun offiziell Vizepräsident Von Redaktion , Marcus Pauly i Das Foto zeigt Vizepräsident Carsten Weber (rechts) und Präsident Thomas Ferdinand. Foto: Schwerathletikverband Rheinland, Dieter Junker Carsten Weber aus Bingen ist nun auch offiziell der neue Vizepräsident für Finanzen und Verwaltung des Schwerathletikverbandes Rheinland. Bereits seit Januar war Weber kommissarisch im Amt, nun ist der 40-Jährige auf einem außerordentlichen Verbandstag in Boden in dieser Funktion bestätigt worden. Weber ist damit Nachfolger von Sonya Stamm (Boden), die nicht mehr kandidiert hatte. Lesezeit: 1 Minute

Carsten Weber, der als Pflegeprozessmanager in einem Pflegeheim der Kreuznacher Diakonie in Bingen arbeitet, ist seit Jahrzehnten mit dem Ringersport eng verbunden. Neben seinen sportlichen Aktivitäten engagierte er sich auch in den Vereinen (TSC Langenlonsheim, Wrestling Tigers). Aktuell ist er Vorsitzender des Rechtsausschusses I der Arbeitsgemeinschaft Ringen Rheinland-Pfalz und seit ...