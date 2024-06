Plus Bad Kreuznach

Schüler-Länderpokal in Bad Kreuznach: Lokalmatdor Oskar Steitz behält jeweils im zweiten Lauf die Nerven

i Augen zu und durch: Hilda Steitz vom KSV Bad Kreuznach startete in der U10 und sammelte Erfahrungen. Diese Altersklasse wird noch nicht für den Länderpokal gewertet. Foto: Klaus Castor

Da gehört schon viel Mut dazu. Die Kanuslalom-Schüler rutschten zunächst eine Rampe hinunter, mussten dann eine Eskimorolle in laufender Fahrt zeigen, direkt wieder Fahrt aufnehmen und sich vorbei an Toren, die wie Boxsäcke aussehen, durchs wilde Wasser ins Ziel stürzen. Die neue, spektakuläre Disziplin Kajak-Cross feierte in Bad Kreuznach im Schülerbereich Wettkampf-Premiere. Mit großem Erfolg: Viele Zuschauer schauten sich die Rennen am Salinenwehr an und waren begeistert.