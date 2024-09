Rhein-Lahn

SC Rochade Diez mischt weiter in der Bezirksliga mit

Der SC Rochade Diez geht mit den Strategen Viktor Pribe, Frank Hubert, Robin Höhler, Jörg-Uwe Koch, Elmar Pasch, Hasan Khatib, Bernd Höhler, Alexander Allgeier die neue Saison in der Schach-Bezirksliga an. Nachdem die Zweite des SV Lahn Limburg den Sprung in die Landesklasse West geschafft hat sind neben den Diezern in der höchsten heimischen Klasse folgende Teams vertreten: SC Langendernbach, SC Bad Marienberg, SC Königsflügel Lindenholzhausen II, Landesklassen-Absteiger SK Niederbrechen III und SK Niederbrechen IV.