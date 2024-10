Plus Montabaur

Sarah Günther behält die Nerven: Erstligist Niedererbach schlägt Teutoburger Wald und verliert gegen Berlin

Von René Weiss

i Gut gemacht: Sarah Günther holte sich nach dem Wettkampf unter anderem von Niedererbachs Fünfer Lars Setzer die Glückwünsche ab. Foto: René Weiss

Sarah Günther lächelte angespannt, setzte die Pistole noch einmal ab und legte die volle Konzentration in diesen letzten Schuss. Die Blicke aller Schützen und Zuschauer richteten sich am frühen Sonntagabend in der Montabaurer Kreissporthalle auf die Nummer vier des SV Niedererbach. Sie war die einzige, die noch am Schießstand weilte, als die verbleibende Wettkampfzeit unerbittlich gegen null tickte.