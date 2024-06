Plus Bad Kreuznach Saisonauftakt des CRV: Steuerfrau rudert selbst – und siegt sofort i Sicherte sich in Gießen im Sprintrennen ein beachtliches Preisgeld von 300 Euro: der Vierer des Creuznacher Rudervereins mit (von rechts) Niklas Rehm, Levi Gött, Hendrik Lassak und Ben Gött. Foto: CRV/Klauer Der Creuznacher Ruderverein (CRV) hat die ersten drei Regatten des Jahres genutzt, um zu testen, wie sich das anstrengende Wintertraining mit enormem Umfang und Aufwand auf die Form der Sportler auswirkt. Lesezeit: 2 Minuten

Die Junioren der Altersklasse 13/14 Jahre streben in diesem Jahr die Teilnahme am Bundeswettbewerb an. Marlene Dilk, Amelie Riedenklau, Frida Scherer, Shieba Bennecke, Mia Beckmann, die auch beide Vierer der Junioren und Juniorinnen steuert, sowie Elias Rehner und Hannes Lüttger mussten sich bisher allerdings in schwierigen Rennen beweisen. Die Regatta ...