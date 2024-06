Plus Eitelborn

Rund um die Sporkenburg wird's steil und länger: Trail in Eitelborn mit neuer Strecke und Rekordhalter

i Nicht nur die Anstiege haben es in sich, auch die Bergab-Passagen verlangen den Teilnehmern in Eitelborn einiges ab. Foto: Gerd Kramer

100 Teilnehmer waren es bei der Premiere im vergangenen Jahr, 90 Voranmeldungen zählte Markus Gilles, beim TV Jahn Eitelborn Organisator des Traillaufs „Rund um die Sporkenburg“, bereits am Mittwochmorgen für die zweite Auflage, die am Samstag Läufer in die Augst lockt. „Nach dem Wechsel vom Volkslauf zum Traillauf war es keine Frage, ob es so weitergeht. Es war eher eine Feststellung“, erklärt Gilles.