Ron Bahmann paddelt sich zu Bronze: KSV Bad Kreuznach sammelt Erfahrung in Augsburg

Der KSV Bad Kreuznach war am vergangenen Wochenende mit insgesamt 13 Slalomkanuten nach Augsburg an den Eiskanal gereist, um dort am internationalen ECA Junior Cup teilzunehmen. Aus 14 verschiedenen Ländern kamen über 250 Starter.

Erfolgreichster Teilnehmer aus Bad Kreuznach war Ron Bahmann bei den U14-Kanuten. Während es im Einer-Canadier (C1) nicht so gut klappte, zeigte er sich im Einer-Kajak (K1) in einer top Verfassung. Er belegte am ersten tag Platz sieben und am Tag darauf Platz vier unter den insgesamt 36 Kanuten, so dass ...