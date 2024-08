Plus Dierdorf Robert Rychecky: Zwei Mal Gold für Dierdorfer Springreiter Von Holger Kern i Die (vorläufige) Krönung seiner Reiterkarriere erreichte der Dierdorfer Springreiter Robert Rychecky mit dem Empfang des Goldenen Reitabzeichens aus den Händen von Turnierrichter Hans-Josef Gemein. Foto: Holger Kern Dieses Springreitturnier stand im Zeichen des RV Dierdorf-Vereinsmitglieds Robert Rychecky. Für seine zehn Siege in Springen der schwersten Klasse im Lauf seiner Karriere wurde er von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung jetzt mit dem Goldenen Reitabzeichen geehrt. Es sollte auf dem Dierdorfer Turnier nicht die einzige Auszeichnung für den Familienmenschen Robert Rychecky bleiben. Lesezeit: 1 Minute

Das Team des Reitvereins Dierdorf hatte es zusammen mit befreundeten Vereinen und Unterstützern trotz teilweise widriger Wetterbedingungen wieder geschafft, ein reitsportliches Jahreshighlight auf die Beine zu stellen. An drei Tagen gingen auf dem Turnierplatz des RV Dierdorf 500 Pferde in Springprüfungen der Klassen E bis S an den Start. In ...