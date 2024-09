Ivrea

Ricrada Funk: Als Zweite zum Weltcup-Finale

Zweimal Platz zwei: Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach belegte beim Kanuslalom-Weltcup im italienischen Ivrea den Silberrang im Kajak-Einer, und diese Platzierung nimmt sie auch vor der letzten Weltcup-Station am Wochenende in Spanien ein. „Das ist die Ricarda Funk, die wir kennen“, jubelte der Streckensprecher nach einem starken Lauf. Und Bundestrainer Klaus Pohlen betonte angesichts eines ansonsten schwachen deutschen Abschneidens: „Nur Ricarda war im Plan.“ Die 32-Jährige freute sich über ihr Ergebnis und sagte: „Es war nicht leicht, nach den Olympischen Spielen wieder in den Wettkampfmodus zu kommen, hat aber geklappt.