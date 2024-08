Plus Paris Ricarda Funks olympischer Medaillentraum platzt im Viertelfinale: Bad Breisigerin landet auf Rang vier Von Olaf Paare i Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach Foto: Sebastian Kahnert/dpa Slalomkanutin Ricarda Funk verlässt Paris ohne Medaille. Die für den KSV Bad Kreuznach startende Bad Breisigerin schied im Kajak Cross im Viertelfinale aus. Lesezeit: 1 Minute

In der erstmals bei Olympia ausgetragenen Disziplin fahren jeweils vier Konkurrentinnen im wilden Wasser gegeneinander. In ihrem Viertelfinale ging Funk von Beginn an mit Maialen Chourraut auf Tuchfühlung. An einem Tor traf die Spanierin die Deutsche sogar mit der Bootsspitze im Gesicht. Durch die Kollisionen der beiden Europäerinnen hatten die ...