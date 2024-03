Bad Kreuznach

Rheinland-Pfalz-Meisterschaft: Am Samstag geht es in der Jahnhalle rund

Nach Thaleischweiler-Fröschen (Jugend, griechisch-römischer Stil) und Ludwigshafen (Männer, beide Stilarten) ist nun Bad Kreuznach an der Reihe. Die Wrestling Tigers richten am Samstag in der Jahnhalle den dritten und letzten Teil der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Ringer aus. Am Start sind die Nachwuchsringer im freien Stil.