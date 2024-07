Plus Neuwied

Rheinlandmeisterschaft in Neuwied: Luise Stein erfreut die Trainer des SFC Nahetal

i Rheinlandmeisterin: Tessa Nikodemus vom SFC Nahetal zeigte in Neuwied ihre ganze Klasse und sicherte sich einen Titel sowie mehrere starke Platzierungen. Foto: Stefan Nerbas

Wie in jedem Jahr bilden die Rheinlandmeisterschaften den Saisonabschluss der Schwimmer. In Neuwied beteiligte sich auch der SFC Nahetal an den Titelkämpfen und durfte überaus zufrieden mit 19 Gold-, sechs Silber- und acht Bronzemedaillen die Heimreise antreten.