Plus Treis-Karden

RG zu Gast beim Achterfinale in Paris: Treis-Kardener reisen zu „ihrem“ Steuermann

Von Mirko Bernd

i Treis-Kardener in Vaires-sur-Marne: Ein RG-Tross erlebte das Finale des Deutschlandachters um den Briedener Steuermann Jonas Wiesen vor Ort. Foto: Michael Hippert

Die Stadt der Liebe ist immer eine Reise wert. Im Fall der 32-köpfigen Reisegruppe aus Treis-Karden war es die Liebe zum Rudersport, die sie nach Paris führte. Genauer gesagt an die olympische Ruderstrecke in Vaires-sur-Marne 25 Kilometer östlich vor den Toren der französischen Hauptstadt. Dort feuerten sie „ihren“ Jonas Wiesen an, den Steuermann des Deutschlandachters aus Brieden mit Heimatverein Rudergesellschaft Treis-Karden.