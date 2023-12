Für den Badminton-Zweitligisten BC Remagen steht am Wochenende der letzte Doppelspieltag des Jahres an. In der Rheinhalle erwartet die Mannschaft von Trainer Heiko Weinert am Samstag den SV GuthsMuths Jena (15 Uhr) und am Sonntag ab 13 Uhr den TV Marktheidenfeld.