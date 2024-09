Plus Remagen

Remagen ohne Mund, aber mit Zugang Resch – BC spielt zweimal auswärts

Von Redaktion

i Für die Mannschaft des BC Remagen mit (von links) Sarah Pinnen, Ina Vermaßen, Antonia Remakulus, Oliver Schmidt, Michael Nonn und Thilo Mund beginnt an diesem Wochenende die Saison in der 2. Badminton-Bundesliga. Foto: Heiko Weinert

Mit zwei Neuzugängen und zwei Abgängen geht der BC Remagen in die neue Spielzeit der 2. Badminton-Bundesliga. Es ist die sechste Saison des BC Remagen in der zweithöchsten deutschen Spielklasse – und die Mannschaft startet mit einem Doppelspieltag in Bayern.