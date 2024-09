Rad-Duo fährt stark – Huppertz peilt Gewinn der Bundesliga an

Anzeige

Mit einer starken Leistung fuhr Huppertz Teamkollege Fausto Penna in Chemnitz auf das Podium und erreichte somit hinter Vincent John (rad-net Oßwald) und dem Niederländer Tjalle de Bruin einen tollen dritten Platz. „Penna ist ein sehr aktives Rennen gefahren, eine tolle Leistung. Am Ende war es für uns ein erfolgreiches Rennen“, sagte sein Sportlicher Leiter Hartmut Täumler.

In der Gesamtwertung kommt es nun zwischen Müller und Huppertz beim Bundesliga-Finale im thüringischen Bad Salzungen am kommenden Wochenende zum großen Showdown. Müller (1015 Punkte) hat lediglich sieben Zähler Vorsprung auf Huppertz (1008 Punkte). Zudem konnte Penna die Führung in der Sprintwertung übernehmen, während Huppertz seine Führung in der Bergwertung verteidigte. red