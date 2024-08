Premiere in Rheinland-Pfalz-Liga: SKC Masburg-Urmersbach startet erstmals in dritthöchster Sportkegelklasse

Auftakt in die Saison im Sportkegeln – und die Runde dürfte eine besondere für den SKC Masburg-Urmersbach werden, denn die Eifeler spielen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Zum Auftakt am Samstag (17 Uhr) steht das Lokalduell beim SK Münstermaifeld II an.

Nach der zweiten Vizemeisterschaft in Folge in der Regionalliga dürfen die Kegler aus Masburg und Urmersbach nun zum ersten Mal in der Rheinland-Pfalz-Liga ran. Dabei profitierte man zum einen von einer seit der Saison 2023/24 geltenden Regelung, wonach auch Mannschaften mit einer Zwei- statt mindestens einer Vier-Bahnen-Anlage in der 3. Liga teilnehmen dürfen. Zum anderen war auch eine Aufstockung der Rheinland-Pfalz-Liga sowie die Reduzierung der Mannschaftsstärke von sechs auf vier Spieler ausschlaggebend, dass man als Vizemeister aufsteigen durfte. Die neue Liga ist unter anderem mit ehemaligen Bundesliga- sowie Zweitligaspielern besetzt. Das Ziel des Aufsteigers SKC lautet demnach Klassenverbleib.

Auch die zweite Mannschaft des SKC Masburg-Urmersbach schloss die vergangene Saison als Vizemeister ab. Nachdem in der Region Rhein drei Ligen zu zwei zusammengelegt wurden, findet sich die zweite Mannschaft aufgrund der hervorragenden Oberliga-Platzierung in der Vorsaison nun in der Regionalliga wieder. Masburg-Urmersbach II startet am Samstag um 14 Uhr daheim gegen Münstermaifeld III in die Saison. Die Heimspiele finden auf den Bundeskegelbahnen des Gasthofes Familie Briese in Urmersbach statt. Das erste Heimspiel der ersten Mannschaft findet am 21. September um 14 Uhr gegen Eifelland Gilzem II statt.