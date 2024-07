Plus Bad Breisig Outfit für Olympia: Breisiger Kanutin Ricarda Funk macht vor Paris noch neue Erfahrung Von Marcus Pauly i Bitte lächeln: Zur Einkleidung des deutschen Kanuteams für die Olympischen Spiele in Paris zählten für Ricarda Funk neben der Anprobe der neuen Sachen auch Fototermine. Foto: Uta Büttner/DKV Das Olympiaticket hat Ricarda Funk bereits vor einer ganzen Weile gelöst, Ende April genauer gesagt, nun hat sie auch eine passende Tasche und überhaupt die nötige Ausrüstung, um es auch unterzubringen. Die Bad Breisiger Kanuslalom-Olympasiegerin von 2021 im Einer-Kajak der Frauen ist mit dem deutschen Kanuteam jetzt in Düsseldorf offiziell eingekleidet worden. Lesezeit: 2 Minuten

T-Shirts aller Art, dazu Jacken, Mützen, Kappen, alles was man halt so braucht in der Zeit der Olympischen Spiele von Paris vom 26. Juli bis 11. August. Und auch wenn die 32-Jährige in Tokio schon die Goldmedaille gewonnen hat, war ihr dieser Termin noch fremd. Corona hatte damals eben noch für ...