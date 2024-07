Plus Bad Kreuznach/Paris

Olympia-Start am Freitag: Atmosphäre in der Bercy Arena beflügelt Vogel

i Stehen im ständigen Austausch: Olympia-Turner Fabian Vogel (von links), Heimtrainer Steffen Eislöffel, der aus Bad Kreuznach die Daumen drückt, und Bundestrainerin Katarina Prokesova, die in Paris dabei ist. Foto: Klaus Castor

Er ist gekommen, der olympische Moment des Fabian Vogel. Der Moment also, auf den der 29-Jährige vom MTV Bad Kreuznach sein gesamtes Sportlerleben hingearbeitet hat. Am Freitag um 18 Uhr steht bei den Olympischen Spielen in Paris der Vorkampf im Trampolin-Wettkampf der Männer auf dem Programm.