Plus Bad Kreuznach Nur Alexander Reh siegt: Wrestling Tigers hatten sich in Bad Kreuznach mehr Titel erhofft Von Olaf Paare i Amiran Belashvili (schwarzes Trikot) ist obenauf und setzt zu einem Griff an. Am Ende unterlag der U12-Ringer der Wrestling Tigers aber seinem Gegner Volodymyr Draga aus Haßloch. Foto: Michael Ottenbreit Alexander Reh war der umjubelte Ringer der Wrestling Tigers Rhein-Nahe. Er holte nämlich bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften des Freistil-Nachwuchses in der Bad Kreuznacher Jahnhalle den einzigen Titel für die Gastgeber. Lesezeit: 2 Minuten

Das U10-Talent setzte sich in der Klasse bis 42 Kilogramm gegen sechs Kontrahenten durch, gewann in allen seinen drei Kämpfen per Schultersieg. Einen ähnlich starken Eindruck hinterließen bis 27 Kilogramm die Brüder Amin und Adin Staudinger, die die Plätze zwei und drei belegten. „Die beiden haben ein tolles Körpergefühl. Das ...