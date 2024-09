Plus Montabaur

Noch ein Sieg bis zur Meisterschaft: Fighting Farmers fiebern dem Finale entgegen

i Marschieren die Montabaur Fighting Farmers zur nächsten Meisterschaft? Dazu benötigen die Westerwälder (am Ball Sammy Kilic) am Samstag einen Sieg bei den Wilddogs aus Pforzheim. Foto: Lena Brüngel

Als Aufsteiger hatten die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 (Staffel Süd) vor Rundenbeginn den Wunsch, eine ordentliche Rolle zu spielen und sich erst einmal in der neuen Spielklasse zurechtzufinden. Das ist dem American-Football-Zweitligisten zweifelsfrei geglückt. Mehr noch: Gelingt am Samstag (17 Uhr) im letzten Saisonspiel ein Sieg bei den Pforzheim Wilddogs, winkt die Meisterschaft und damit verbunden der Aufstieg in die erste Liga.