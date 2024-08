Plus Birkenfeld

Niklas Leyendecker übernimmt ein Spitzenbrett: Schachfreunde Birkenfeld gehören zu den Titelaspiranten

Von Redaktion

i Niklas Leyendecker ist nach einem Auslandsjahr zurück bei den Schachfreunden Birkenfeld und verstärkt das Team enorm. Foto: Mario Ziegler

„Das wird eine brutal schwere Saison“, so die Einschätzung des Birkenfelder Vorsitzenden Mario Ziegler zur anstehenden Spielzeit der 1. Pfalzliga. Die Schachfreunde Birkenfeld sind seit 2021 in der pfälzischen Eliteliga vertreten und klopften zweimal an die Tür zur nächsthöheren Spielklasse, der 2. Rheinland-Pfalz-Liga.