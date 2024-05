Plus Montabaur Neue Liga, neue Herausforderungen: Footballer der Montabaur Fighting Farmers starten ins Abenteuer GFL 2 Von Fabian Herbst i Bereit für die neue Herausforderung: Für die Fighting Farmers beginnt am Samstag mit dem Heimspiel gegen das Team der Regensburg Phoenix die Saison in der 2. Bundesliga, der GFL 2. Nach dem dritten Aufstieg wollen sich die Westerwälder auf dieser Ebene etablieren. Foto: Lena Brüngel Seitenweise Lizenzauflagen, finanzielle Herausforderungen, höheres sportliches Niveau: Nach dem nunmehr dritten Aufstieg in die German Football League 2, die 2. Bundesliga im American Football, ist für die Montabaur Fighting Farmers mit dem Auftakt der neuen Saison am Samstag alles anders. Lesezeit: 3 Minuten

Wie groß die Umstellung und Anforderungen in der neuen Liga sind, erklärt Sebastian Haas, der Sportdirektor der Farmers, dessen Hoffnung es ist, sich längerfristig in der zweithöchsten Klasse behaupten zu können. Die sportliche Herausforderung Mit dem Aufstieg in die GFL 2 hat sich für den jahrelangen Regionalligisten vor allem eines geändert: das sportliche ...