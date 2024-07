Plus Sinzig Neuauflage: Der Sinziger Mo Abdallah trifft in Bonn noch mal auf seinen alten Rivalen Smolik Von Marcus Pauly i Mohamed Abdallah (rechts) und Michael Smolik (links) woillen es noch einmal wissen. Am 21. September treffen die beiden alte Rivalen in Bonn zu einem Boxkampf aufeinander. Foto: Thorsten Helmke/Prime Fighting Um Mohamed Abdallah ist es in den vergangenen Jahren still geworden. Das soll sich nun wieder ändern. Lesezeit: 1 Minute

Der vermeintliche Höhepunkt seiner Karriere als Kickboxer ist für den Sinziger Ex-Weltmeister gleichzeitig zu einem Wendepunkt geworden. Seit seiner Niederlage in dem in den sozialen Medien viel beachteten, geklickten und diskutierten, am Ende aber enttäuschenden Kampf im Oktober 2019 gegen Michael Smolik, ungeschlagener Kickboxer (32:0) und Ex-Polizist, ist Abdallah auf sportlicher ...