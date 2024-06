Nach Ruder-Gold: Linus David ist für die U-23-Weltmeisterschaft in Kanada qualifiziert

Bei der deutschen Jahrgangsmeisterschaft U 23 auf dem Essener Baldeneysee ruderte der Sportler des Gymnasial-Turn-Ruder-Vereins Neuwied (GTRVN) zunächst im Doppelzweier der Leichtgewichte mit seinem Partner Oskar Emil Otto Kroglowski (1. Ruderclub Kiel) in einem hart umkämpften Rennen sensationell zur Goldmedaille.

Den 22. Juni 2024 wird Linus David (rechts auf dem Foto) so schnell nicht vergessen. Foto: GTRV Neuwied/Stefan Kunz

Mit einem Vorsprung von knapp neuen Sekunden überquerten David/Kroglowski nach 7:12:53 Minuten die Ziellinie und qualifizierten sich in dieser Bootsklasse für die Weltmeisterschaft U 23 vom 18. bis zum 25. August in St. Catherines/ Ontario (Kanada).

„Wir sind beide bereit, in diesem Boot zu sterben“, hatte David vor dem Rennen martialisch seiner Motivation und Entschlossenheit Ausdruck verliehen. Am Nachmittag folgte in Essen der Doppelschlag für den Neuwieder Ruderer: Mit Kroglowski, Simon Haible (RG Treis-Karden) und Emil Hennies (RaW Berlin) gewann David auch im leichten Doppelvierer die Meisterschaft (6:35:58 Minuten). „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nach vielen Jahren wieder einen Sportler haben, der Deutschland international vertreten darf“, fasste der Vorsitzende des GTRVN, Christoph Grzembke, die Gemütslage im Heimatverein des Neuwieders zusammen.