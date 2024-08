Plus Regensburg

Montabaur Fighting Farmers zeigen eine starke Moral – und holen den fünften Sieg in Folge

i Gute Nerven bewiesen: Tom-Emil Meissner erzielte beim Sieg der Montabaur Fighting Farmers in Regensburg zwei Touchdowns. Foto: Lena Brüngel/Elembee

Lange sah es für die Montabaur Fighting Farmers im Auswärtsspiel bei Regensburg Phoenix nach der zweiten Saisonniederlage in der German Football League 2 aus. Dank eines Endspurts im letzten Viertel behielt der American-Football-Zweitligist jedoch mit 24:20 die Oberhand, feierte seinen fünften Sieg in Folge und eroberte die Tabellenführung in der Südstaffel der GFL 2 zurück.