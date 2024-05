Plus Montabaur Montabaur Fighting Farmers sind bereit für Liga zwei: Aufsteiger gewinnt Test gegen Langenfeld mit 21:19 i Generalprobe geglückt: Vor dem Auftakt in der GFL 2 gegen Regensburg Phoenix setzten sich die Fighting Farmers aus Montabaur in einem Vorbereitungsspiel mit 21:19 gegen die Langenfeld Longhorns durch. Foto: Lena Brüngel Gekommen, um zu bleiben, sei man, betont Sebastian Haas, Sportlicher Leiter der Fighting Farmers Montabaur, wenn man ihn nach den Zielen für die anstehende Saison in der GFL 2, der 2. Bundesliga im American Football, fragt. Die Liga ist kein Neuland für die Westerwälder, bislang konnten sich die „kämpfenden Bauern“ aber nicht längerfristig auf dieser Ebene halten. Das soll nach dem neuerlichen Aufstieg anders sein. Lesezeit: 2 Minuten

Am 25. Mai beginnt die Saison für die Farmers mit einem Heimspiel gegen die Regensburg Phoenix (Samstag, 16 Uhr, Mons-Tabor-Stadion), den Ernstfall geprobt hat die Mannschaft in einem Vorbereitungsspiel gegen die Langenfeld Longhorns. Knapp mit 21:19 setzten sich die Fighting Farmers am Ende durch. Beide Teams nutzten diesen Test, um ...