Fighting Farmers schon mit zwei Siegen: Wieso Michael Trebers Footballer immer besser werden müssen Von Lukas Erbelding i Vom Gegner kaum aufzuhalten: Sammy Kilic (am Ball) erzielte beim 48:7-Sieg der Montabaur Fighting Farmers gegen die Gießen Golden Dragons zwei Touchdowns. Nach dem Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse im American Football ist das Team aus dem Westerwald mit zwei Siegen aus drei Partien gestartet. Foto: Lena Brüngel In unserem Format „Sportvideo des Monats" bitten wir in regelmäßigen Abständen Trainer, Spieler und Funktionäre aus der Region zum Video-Kurzinterview. Diesmal haben wir mit Michael Treber, Headcoach des American-Football-Zweitligisten Montabaur Fighting Farmers, gesprochen.

Die "kämpfenden Bauern" sind im vergangenen Jahr aus der Regionalliga in die German Football League (GFL 2) aufgestiegen - und schlagen sich dort als Neuling bisher wacker. In drei Partien haben die Westerwälder zwei Siege und eine Niederlage eingefahren. Vor der nächsten Begegnung am kommenden Wochenende gegen die Wilddogs aus Pforzheim ...