Plus Montabaur/Wirges Montabaur Fighting Farmers bestreiten Heimspiel in Wirges: Zweitligist empfängt Albershausen Von Lukas Erbelding i Im Angriffsmodus: Gegen die Albershausen Crusaders peilen die Montabaur Fighting Farmers den nächsten Sieg an. Foto: elembee/Lena Brüngel Insgesamt haben die Montabaur Fighting Farmers in der Südstaffel der German Football League 2 noch vier Spiele vor der Brust. Doch bereits an diesem Samstag steht die letzte Begegnung auf heimischem Geläuf an. Das American-Football-Team aus dem Westerwald empfängt ab 16 Uhr die Albershausen Crusaders im Wirgeser Theodor-Heuss-Stadion. Lesezeit: 1 Minute

Dort, und nicht wie sonst üblich im Mons-Tabor-Stadion, peilen die „kämpfenden Bauern“ den sechsten Sieg hintereinander an. Dass der Erfolgslauf weiterhin Bestand hat, liegt an einer beachtlichen Aufholjagd, die der Spitzenreiter am vergangenen Wochenende in seiner Partie bei Regensburg Phoenix hingelegt hat. Die Gastgeber führten zu Beginn des vierten Viertels ...