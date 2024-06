Plus Montabaur

Mons-Tabor-Triathlon ist nicht nur beim Nachwuchs beliebt – Lucie Bäcker sichert RSG einen Landesmeistertitel

i Auf der Radstrecke brachte sich Lucie Bäcker (vorn) im Rennen der weiblichen Jugend B in Position und ließ sich den Sieg auf der Laufstrecke nicht mehr nehmen. So sicherte sich die junge Athletin der Steuler Trikids bei ihrem Heimrennen in Montabaur auch den Titel der Rheinland-Pfalz-Meisterin. Foto: Marco Rosbach

Pünktlich zum Start des Mons-Tabor-Triathlons, dem früheren Schülertriathlon Montabaur, der mit neuem Namen in seine 14. Auflage ging, hatte die Westerwälder Sonne ein Einsehen und strahlte, was das Zeug hielt: Über 150 Teilnehmer erlebten so einen rundum gelungenen Sporttag in und um das Mons-Tabor-Bad in Montabaur.