Plus Offenbach-Hundheim/Eastbourne

Mit dem Hochrad auf Kreidefelsen: Sportler aus Glanregion nimmt an ungewöhnlichem Rennen teil

Von Roswitha Kexel

i Die Weltmeisterschaft im Hochrad-Bergrennen im englischen Eastbourne verlangte den Hochrad-Piloten einiges ab. Thomas Rheinheimer ist die Anstrengung ins Gesicht geschrieben. Foto: Dave Steer/Rheinheimer

Das war ein stressiges Wochenende für Thomas Rheinheimer aus Offenbach-Hundheim. Bereits zum dritten Mal ging der 63-jährige Hochrad-Pilot bei der Weltmeisterschaft im Hochrad-Bergrennen, der „Beachy Head World Championship Penny Farthing Hill Climb TT Weekend“ in Eastbourne in England, an den Start.