Mechaniker bei Paralympics: Ein Binninger als Mosaikstein für deutsche Radsport-Medaillen Von Mirko Bernd i Maike Hausberger mit „ihrem" Mechaniker Jochen Junglas aus Binningen präsentiert stolz die Goldmedaille, die sie beim Einzelzeitfahren bei den Paralympics in Paris auf dem von Junglas vorbereiteten Rad gewann. Foto: Jochen Junglas Alles fing mit einer simplen Frage im Sommer 2021 an. „Du kennst dich doch mit Rädern aus?", wollte Mark Müller-Burdach von Jochen Junglas wissen. „Ja", sagte der. Es war die Antwort, die Müller-Burdach hören wollte und die dem 53-jährigen Binninger Junglas gewissermaßen den Weg zu den Paralympischen Spielen in Paris ebnete.

Und ihn als Mechaniker zu einem wichtigen Mosaikstein für die Medaillen der Radsportler auf der Straße machten. Eine Goldene und eine Bronzene waren für Junglas die emotionalsten. Zurück in den Sommer 2021: Mark Müller-Burdach, der wie Junglas Soldat in Koblenz ist, kommt täglich mit dem Zug aus Bonn-Godesberg in die Kaserne ...