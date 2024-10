Plus Spremberg

Masters-DM: KSV Bad Kreuznach sichert sich beide Teamsiege

i Daumen hoch und große Freude über den Gewinn des DM-Titels: Die KSVler Stefan Senft (von links), Sandra Schmidt und Ralph Zurmühlen gewannen in Spremberg den Masters-Teamwettbewerb der Männer. Foto: KSV/Senft

Der Wanderpokal kehrt an seinen Ursprungsort zurück: 2021 hatte der Bad Kreuznacher Künstler Frank Leske anlässlich der deutschen Kanuslalom-Meisterschaft für Masters-Athleten eine Trophäe geschaffen, die Jahr für Jahr an den Mannschaftsmeister der Senioren geht. Den Titel sicherte sich nun in Spremberg der KSV Bad Kreuznach, der damit ein Jahr lang den Wanderpokal in seinem Klubheim an der Schwimmbadbrücke ausstellen darf.