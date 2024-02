Als Maike Salewski-Krischok mit sieben Jahren mit dem Turnen anfing, ging sie sozusagen einen Bund fürs Leben ein. Was sie damals natürlich noch nicht ahnen konnte, heute aber aus voller Überzeugung bestätigen kann. „Das Turnen ist so vielfältig, es ist für mich das ein und alles“, sagt die 55 Jahre junge Sportlerin des TV Weitersburg an diesem Abend in Koblenz.