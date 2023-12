Plus Wissen Luftgewehr-Bundesliga: Wissen führt, aber verliert vor heimischem Publikum gegen Deutschen Meister Sergey Richter lächelte fast schon etwas verlegen auf die Frage, ob das Optimum von 400 Ringen in einem Luftgewehr-Wettkampf für ihn Routine sei. Der dreifache Olympia-Teilnehmer der SSG Kevelaer schaute so, als wollte er „Ja“ sagen, er tat’s aber nicht, sondern wählte die gedämpftere Variante: „Es ist immer mein Ziel.“ Von René Weiss

Beim Bundesliga-Wochenende in Wissen erreichte der in Moskau lebende Israeli dieses Ziel – trotz aller Gedanken an die politische Lage in seinem Heimatland, die er am Schießstand offenbar gut in den Hintergrund drängen konnte. An Position drei schaffte Richter das perfekte Ergebnis, für das er vom Gastgeber aus den Händen ...