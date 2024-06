Plus Baumholder

Lokalmatadoren sorgen für beste Stimmung beim Triathlon in Baumholder: Thomas Flohr nebenbei Animateur

i Thomas Flohr demonstrierte auf der olympischen Distanz nicht nur, dass er sich in herausragender körperlicher Verfassung befindet, sondern er vermittelte auch Spaß. Er fand Zeit, das Publikum zu Beifallsstürmen zu animieren. Foto: Melanie Mai

Vandenbussche. Diesen Namen hörten die Besucher des 13. OIE-Triathlons am Wochenende in Baumholder gleich mehrfach. Und das am Samstag und am Sonntag. Denn die triathlonbegeisterte Familie, die für Tri-Post Trier startet, war gleich mit fünf Personen vertreten. Und drei Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen.