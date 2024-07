Plus Kalenborner Höhe

Lokalmatador gewinnt auf dem Hegehof – RC Kalenborner Höhe freut sich über Sieg bei eigenem Turnier

Von Marcus Pauly

i Wilhelm Vohrmann-Heiser vom gastgebenden RC Kalenborner Höhe gewann beim Turnierwochenende auf dem Hegehof das abschließende Springen der Klasse M* mit Siegerrunde. Foto: Vollrath

Zu Zeiten, als noch Profis beim Springturnier des RC Kalenborner Höhe auf dem Hegehof bei S-Springen an den Start gegangen waren, sind Erfolge von lokalen Teilnehmern kaum vorgekommen. Das hat sich seit 2021 geändert, seit sich der Gastgeber in seinem Angebot ausschließlich an den Nachwuchs und die Amateure richtet. Und so konnte der Verein nun in diesem Jahr zum zweiten Mal einen eigenen Sieger beim abschließenden größten Springen des Turnierwochenendes feiern.