Plus Schwerte/Metz KSV sichert sich viele Top-Platzierungen: Guter Test für die Masters-WM Mit einem sechsköpfigen Aufgebot besuchten die Slalomkanuten des KSV Bad Kreuznach die traditionelle Regatta in Schwerte und paddelten dabei sechsmal in die Medaillenränge. Lesezeit: 1 Minute

So konnte sich Hilda Steitz in der weiblichen U10 an beiden Tagen gegen die Konkurrentinnen aus Nordrhein-Westfalen behaupten und freute sich riesig, mit zwei Pokalen und zwei Goldmedaillen nach Hause zu fahren. Ihre Schwester Emma wurde in der weiblichen U14 mit guten Läufen jeweils Fünfte, während Bruder Oskar Steitz in ...