KSV Bad Kreuznach: Ron Bahmann wird bei der Schüler-DM Fünfter

i Starke Vorstellung ohne Happy End: Oskar Steitz überzeugte bei der deutschen Meisterschaft in Hildesheim im Vorlauf, kam aber im Finale nicht über Rang zehn hinaus. Foto: Senft

Vier junge Slalomkanuten des KSV Bad Kreuznach hatten sich im Frühjahr für die deutschen Schülermeisterschaften qualifiziert, die nun in Hildesheim ausgetragen wurden. Dabei durften die Bad Kreuznacher nach tollen Ergebnissen in der laufenden Saison durchaus auf den einen oder anderen Podestplatz hoffen. Am Ende wurde es jedoch für den KSV nach genau zehn Jahren die erste Schüler-DM ohne Medaille.