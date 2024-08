Plus Horressen Krowoza bleibt im großen Preis viermal fehlerfrei – Jörg Oppermann verpasst in Horressen den Hattrick Von René Weiss i Robby Krowoza qualifizierte sich mit zwei Pferden für die Siegerrunde des Zwei-Sterne-S-Springens in Horressen und gewann schließlich auf seiner Stute Lordess. Foto: René Weiss Es war spät geworden auf der Anlage des Reitvereins Montabaur-Horressen am Sonntag. Später als normalerweise, viel später als es im Zeitplan für die viertägigen Rheinland-Pfälzer Reitertage vorgesehen war. So spät, dass der Hindernisparcours bereits im Schatten lag, als sich sechs Reiter im abschließenden S**-Springen den Hindernissen der Siegerrunde stellten. 18.38 Uhr zeigte die Uhr, als sie sich schließlich unter dem Beifall der Zuschauer auf die Ehrenrunde begaben. Lesezeit: 2 Minuten

Der Große Preis der Sparkasse Westerwald-Sieg begann mit beträchtlicher Verspätung von 75 Minuten. „Wir hatten viele Nachmeldungen“, erklärte Jochen Keil von der Turnierleitung. So mussten sich die 22 Reiter in Geduld üben, bis sie losgelassen wurden. Einem Teilnehmer tat das alles nichts an. Robby Krowoza hatte zwei Pferde für die ...