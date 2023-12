Klassenverbleib fast sicher, Finale noch im Blick: SV Niedererbach kommt seinem Ziel sehr nahe

Gute Stimmung auf der weiten Heimreise aus der Bundeshauptstadt in den Westerwald. Die Luftpistolenschützen des SV Niedererbach haben aus dem Erstliga-Wettkampfwochenende in Berlin das realistisch betrachtet Bestmögliche herausgeholt und mit dem knappen 3:2-Sieg gegen den SV Falke Dasbach am Sonntagvormittag ihren fünften Saisonsieg gelandet.