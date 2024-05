Plus Neuwied

Kampfnacht in Ludwigshafen: „Triple D“ Dietz und Trainerlegende Schmidt sind fit

i Die Neuwieder Trainer-Legende Peter Schmidt (links) und der Norather Schwergewichtler Daniel Dietz fahren gut vorbereitet nach Ludwigshafen, wo der nächste Aufbaukampf für Dietz ansteht. Foto: Jörg Niebergall

Wenn Peter Schmidt im Medicon-Sport- und Gesundheitscenter zum Sparring mit seinem Norather Schützling Daniel Dietz in den Box-Ring steigt, dann scheint das für den 72-jährigen wie ein Jungbrunnen zu sein. Wie am Samstag in Ludwigshafen.