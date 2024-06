Plus Essen Jasper Weber sorgt für eine Premiere: Erster DM-Titel für den RKV Bad Kreuznach Von Sascha Nicolay i Jasper Weber (links) sicherte dem RKV Bad Kreuznach in einem Boot mit dem Saarbrücker Fritz Mönch (Zweiter von links) die erste Deutsche Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Abteilungsleiter Ralf Boerder (Mitte) freute sich zudem auch über DM-Platz elf von Jonathan Nagel und Arthur Dallmann (rechts). Foto: Boerder Der Ruder- und Kanuverein (RKV) Bad Kreuznach stellt erstmals in einer Geschichte einen Deutschen Meister im Rudern. Jasper Weber sicherte sich auf dem Baldeneysee in Essen zusammen mit seinem Partner Fritz Mönch (Saarbrücker RG Undine) den Titel im Leichtgewichts-Junior Doppelzweier. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir sind total happy“, jubelte Ralf Boerder, der Abteilungsleiter Rudern des RKV Bad Kreuznach. Jasper Weber und Fritz Mönch gingen durchaus ambitioniert in die Rennen um die Deutsche Meisterschaft, schließlich hatten sie zuvor alle großen Wettkämpfe in diesem Jahr für sich entschieden – zuletzt auch bei der Internationalen Junioren-Regatta in ...